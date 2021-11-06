Российский боксер Григорий Дрозд поздравил соотечественника Марка Петровского с победой в финале чемпионата мира в Белграде (Сербия).

«Чемпионат мира и Олимпиада — это главные старты в этом виде спорта, — сказал Дрозд «СЭ». — Безусловно, это очень важно для выявления лучшего боксера в мире в какой-либо весовой категории. Разница между любителями и профессионалами? Во-первых, это все-таки вид спорта, которым занимаются миллионы людей по всему миру. Это один из базовых Олимпийских видов спорта. К боксу огромная любовь на планете Земля. Воспитание молодежи и здоровье — это и есть бокс. А во-вторых, чемпионат мира выявляет лучших среди любителей. Это фундамент для будущих больших звезд в профессиональном виде спорта».

Дрозд также оценил возможность сделать профессиональную карьеру после победы на любительском ЧМ.

«Любители могут сделать профессиональную карьеру? Это немного разные вещи. Конечно, есть такая возможность. Мы знаем много прекрасных примеров. В прошлом веке многие Олимпийские призеры переходили в профессионалы. Сейчас не у всех подходит стиль. Кто-то двигается по Олимпийскому боксу. В целом выступление и медали на Олимпиаде и чемпионате мира — это привлечение внимания СМИ, общественности и будущих промоутеров», — добавил Дрозд.

В пятницу Петровский победил армянина Давита Чалояна и стал чемпионом мира в весовой категории свыше 92 кг. У России в супертяжеловесах не было золота со времен Александра Поветкина.