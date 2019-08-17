Дисциплинарная комиссия AIBA закрыла дело в отношении Умара Кремлева

Дисциплинарная комиссия AIBA своим решением от 16 августа пришла к выводу, что обвинения, выдвинутые против генерального секретаря Федерации бокса России, члена исполкома AIBA Умара Кремлева, не обоснованы, поскольку они опирались «на отчет, основанный на сомнительной действительности».

Дисциплинарная комиссия отметила, что «председатель комиссии по этике откровенно заявляет, что отчет основан только на публичных, то есть журналистских источниках, и что эти источники» не всегда надежны и могут быть предвзятыми".

Дело против Кремлева было инициировано временным президентом AIBA Мохамедом Мустасаном, который подал в отставку.

Кремлев предоставил дисциплинарной комиссии доказательства, которые однозначно показали, что, согласно российскому МВД, Главному управлению экономической безопасности и борьбы с коррупцией, у него не было предварительных приговоров или судимости. Следовательно, Дисциплинарная комиссия AIBA закрыла дело и отклонила жалобу против него. Данное решение является окончательным и обжалованию не подлежит.