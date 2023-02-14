Цзю о решении Великобритании бойкотировать женский ЧМ из-за россиянок: «Нас допустили, и это главное»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение сборной Великобритании не участвовать в чемпионате мира по боксу-2023 среди женщин из-за допуска на соревнования российских и белорусских спортсменов под своими национальными флагами.

«Все равно на Великобританию, пускай забойкотируются. Нас допустили, и это главное. Что на них обращать внимание? Снижается конкуренция? Они сами это делают, это их проблема. Есть суд, который уже принял решение», — сказал Цзю «СЭ».

Женский чемпионат мира по боксу-2023 пройдет в Нью-Дели (Индия) с 15 по 25 марта.