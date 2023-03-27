Бокс/ММА
Бокс - Любительский
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Игры
Главная
Бокс/ММА
Любительский

Сегодня, 19:25

Демурчян — о чемпионате мира в Индии: «Выступать под своим гимном и флагом — большая честь и ответственность»

Демурчян прокомментировала участие женской сборной на чемпионате мира с государственной символикой
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпионка мира по боксу среди женщин (категория до 70 кг) Анастасия Демурчян в интервью «СЭ» прокомментировала участие женской сборной России в чемпионате мира в Нью-Дели (Индия) с государственной символикой.

— Ситуация с Федерацией бокса России уникальная: российские спортсмены на международной арене не просто выступают, а выступают с государственной символикой.

— Это так. Надеюсь, что скоро всем видам спорта разрешат выступать под своими гимном и флагом, потому что это большая честь и ответственность, это нужно. То есть приезжать на соревнования, где ты видишь, что другие страны со своей символикой, а ты не можешь ее демонстрировать, это обидно.

— Несколько стран бойкотировали соревнования. Решение скорее политическое и наверняка принималось не спортсменами.

— Конечно.

— По итогу ребята и девушки лишились потенциальных медалей. Каково ваше отношение к этому?

— Честно, не хотела бы это комментировать. Не хочу лезть в политику.

— Но в целом соревнования проходили в комфортной для вас атмосфере?

— Абсолютно все было спокойно и комфортно. Все страны друг к другу относились уважительно, даже в каких-то моментах поддерживали, с кем хорошо общаемся.

Демурчян победила в весовой категории до 70 кг. В финале она победила австралийку Фрэнсис Скотт. По итогам трех раундов победу единогласным решением (5:0) одержала Демурчян.

Анастасия Демурчян. «Услышала Чайковского — стало обидно». Демурчян о скандале с гимном России на ЧМ и планах на Олимпиаду
0
Читайте также
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
Гол Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном»
Москва допустила постановку вопроса о компенсации ущерба из-за подрывов СП
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Председатель СК РФ взял на контроль расследование смерти двух детей в Екатеринбурге
Эксперт заявил о желании Китая выглядеть страной-миротворцем в глазах Запада
Популярное видео
Андрей Замковой: «Холифилд меня похвалил? Офигеть!»
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Дастин Порье — Майкл Чендлер: видеообзор боя UFC 281
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Демурчян: «Сначала не поняла, что включили не наш гимн. Услышала Чайковского — стало обидно»
«Услышала Чайковского — стало обидно». Демурчян о скандале с гимном России на ЧМ и планах на Олимпиаду
Журова — о заявлении МИД Польши: «Политику не надо вмешивать в спорт»
Свищев: «Какое отношение имеет МИД Польши к спортсменам? Пусть занимаются своими делами»
Роднина — о выступлении ООН о допуске россиян: «Это пока предложение в воздух! Конкретно еще ничего озвучено не было»
Тарасова — о заявлении МИД Польши: «Это им потом обернется!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Демурчян: «Сначала не поняла, что включили не наш гимн. Услышала Чайковского — стало обидно»
Новости
RSS RSS
Все новости