Демурчян прокомментировала участие женской сборной на чемпионате мира с государственной символикой

Чемпионка мира по боксу среди женщин (категория до 70 кг) Анастасия Демурчян в интервью «СЭ» прокомментировала участие женской сборной России на чемпионате мира в Нью-Дели (Индия) с государственной символикой.

— Ситуация с Федерацией бокса России уникальная: российские спортсмены на международной арене не просто выступают, а выступают с государственной символикой.

— Это так. Надеюсь, что скоро всем видам спорта разрешат выступать под своими гимном и флагом, потому что это большая честь и ответственность, это нужно. То есть приезжать на соревнования, где ты видишь, что другие страны со своей символикой, а ты не можешь ее демонстрировать, это обидно.

— Несколько стран бойкотировали соревнования. Решение скорее политическое и наверняка принималось не спортсменами.

— Конечно.

— По итогу ребята и девушки лишились потенциальных медалей. Каково ваше отношение к этому?

— Честно, не хотела бы это комментировать. Не хочу лезть в политику.

— Но в целом соревнования проходили в комфортной для вас атмосфере?

— Абсолютно все было спокойно и комфортно. Все страны друг к другу относились уважительно, даже в каких-то моментах поддерживали, с кем хорошо общаемся.

Демурчян победила в весовой категории до 70 кг. В финале она победила австралийку Фрэнсис Скотт. По итогам трех раундов победу единогласным решением (5:0) одержала Демурчян.