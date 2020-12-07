Результаты чемпионата России по боксу

Завершился чемпионат России по боксу. В субботу прошли финалы.

До 49 кг: Эдмонд Худоян победил Володю Мнацаканяна

До 52 кг: Василий Егоров победил Ахтема Закирова

До 57 кг: Всеволод Шумков победил Овика Оганнисяна

До 60 кг: Альберт Батыргазиев победил Джамала Батрутдинова

До 63 кг: Габил Мамедов победил Илью Шакирова

Примечательно, что накануне в полуфинальном поединке Шакиров проиграл Илье Попову, но судьи пересмотрели решение и присудили победу Шакирову.

До 69 кг: Андрей Замковой победил Шахабаса Махмудова

До 75 кг: Джамбулат Бижамов победил Андрея Ковальчука

До 81 кг: Имам Хатаев победил Шарабутдина Атаева

До 91 кг: Муслим Гаджимагомедов победил Алексея Зобнина

Свыше 91 кг: Ярослав Дороничев победил Святослава Тетерина