Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    Любительский

Результаты чемпионата России по боксу

19:23

Завершился чемпионат России по боксу. В субботу прошли финалы.

До 49 кг: Эдмонд Худоян победил Володю Мнацаканяна

До 52 кг: Василий Егоров победил Ахтема Закирова

До 57 кг: Всеволод Шумков победил Овика Оганнисяна

До 60 кг: Альберт Батыргазиев победил Джамала Батрутдинова

До 63 кг: Габил Мамедов победил Илью Шакирова

Примечательно, что накануне в полуфинальном поединке Шакиров проиграл Илье Попову, но судьи пересмотрели решение и присудили победу Шакирову.

До 69 кг: Андрей Замковой победил Шахабаса Махмудова

До 75 кг: Джамбулат Бижамов победил Андрея Ковальчука

До 81 кг: Имам Хатаев победил Шарабутдина Атаева

До 91 кг: Муслим Гаджимагомедов победил Алексея Зобнина

Свыше 91 кг: Ярослав Дороничев победил Святослава Тетерина

Дополнительная информация:

http://rusboxing.ru/news/federation-news/32642/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир