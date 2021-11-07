Чалоян о поражении в бое с Петровским: «Он хороший и выносливый боксер»

Армянский боксер Давид Чалоян назвал россиянина Марка Петровского «выносливым» боксером с силой воли. Проигравший россиянину в финальном поединке на чемпионате мира по боксу в Сербии армянин заметил, что финальный бой дался ему трудно.

«Финал нам трудно удался, но не смогли победить, на этом мы удовлетворены серебренной медалью. Мой соперник Петровский — очень хороший боксер, выносливый, с сильной волей, мастер своего дел», — заметил Чалоян в беседе с РЕН ТВ.

Напомним, что по результатам поединка россиянина Марка Петровского и представителя Армении Давида Чалояна арбитры присудили победу россиянину со счетом 4:1.