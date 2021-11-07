Бокс/ММА
Бокс - Любительский
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Любительский

Чалоян о поражении в бое с Петровским: «Он хороший и выносливый боксер»

18:42

Армянский боксер Давид Чалоян назвал россиянина Марка Петровского «выносливым» боксером с силой воли. Проигравший россиянину в финальном поединке на чемпионате мира по боксу в Сербии армянин заметил, что финальный бой дался ему трудно.

«Финал нам трудно удался, но не смогли победить, на этом мы удовлетворены серебренной медалью. Мой соперник Петровский — очень хороший боксер, выносливый, с сильной волей, мастер своего дел», — заметил Чалоян в беседе с РЕН ТВ.

Напомним, что по результатам поединка россиянина Марка Петровского и представителя Армении Давида Чалояна арбитры присудили победу россиянину со счетом 4:1.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/900258-chaloian-o-proigryshe-boia-petrovskomu-on-khoroshii-i-vynoslivyi-bokser

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Золотой год «пляжников». Россия в четвертый раз выиграла Межконтинентальный кубок
1
0