Чалоян о поражении в бое с Петровским: «Он хороший и выносливый боксер»
18:42
Армянский боксер Давид Чалоян назвал россиянина Марка Петровского «выносливым» боксером с силой воли. Проигравший россиянину в финальном поединке на чемпионате мира по боксу в Сербии армянин заметил, что финальный бой дался ему трудно.
«Финал нам трудно удался, но не смогли победить, на этом мы удовлетворены серебренной медалью. Мой соперник Петровский — очень хороший боксер, выносливый, с сильной волей, мастер своего дел», — заметил Чалоян в беседе с РЕН ТВ.
Напомним, что по результатам поединка россиянина Марка Петровского и представителя Армении Давида Чалояна арбитры присудили победу россиянину со счетом 4:1.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/900258-chaloian-o-proigryshe-boia-petrovskomu-on-khoroshii-i-vynoslivyi-bokser
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