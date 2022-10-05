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5 октября, 19:58

Бывший чемпион мира Пирог отреагировал на решение IBA отменить отстранение российских боксеров

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO и депутат Госдумы Дмитрий Пирог прокомментировал решение Международной ассоциации бокса (IBA) отменить отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Долгожданное, логичное и позитивное решение, соответствующее олимпийским ценностям спорта вне политики. Кроме того, международный мир бокса прекрасно понимает, что Россия в этом виде спорта имеет богатые традиции и высокие результаты. У нас много победителей и призеров Олимпийских игр и чемпионов мира. Последняя Олимпиада в Токио это еще раз подтвердила. Здорово, когда здравый смысл все-таки преобладает над теми антироссийскими рекомендациями, которые в угоду времени и геополитической обстановке распространяет МОК.
Международная ассоциация бокса, сняв запрет на выступление россиян и белорусов, вернув им флаг и гимн, продемонстрировала то, о чем уже давно кулуарно говорят многие, но пока не решились на конкретные шаги. Это яркий пример для других федераций. Есть уверенность, что ему последуют многие и начнут снимать санкции с наших спортсменов и команд. Конечно, здесь важно посмотреть, как пройдет практическая реализация решения. Это тоже станет сигналом для мирового спортивного сообщества. В любом случае нужно отметить кропотливую работу Федерации бокса России по возвращению наших боксеров на международную арену. Был пройден длинный и тернистый путь», — приводит «Газета.Ru» слова Пирога.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований под эгидой IBA с марта 2022 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/05/18728197.shtml
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