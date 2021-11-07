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Брат Петровского о чемпионе мира среди любителей: «Упорный человек»

20:22

Роман Петровский, брат российского боксера Марка Петровского, прокомментировал победу родственника на чемпионате мира по боксу в супертяжелом весе по версии AIBA.

«По поводу соревнований могу сказать, что они были очень волнительными, мы все сильно переживали. После каждого боя мы с ним созванивались. До боя созванивались, разговаривали, спрашивали о его состоянии, настрое. Настрой у него боевой перед каждым боем. Он выходил драться как уже ранее сказали не только за нас, но и за свою страну. Он очень много тренируется, он очень упорный человек, то есть ему попасть на эти соревнования было непросто», — отметил Роман в интервью РЕН ТВ.

Петровский завоевал золото на соревнованиях в сербской столице в субботу, 6 ноября.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/900285-brat-petrovskogo-o-chempione-mira-sredi-liubitelei-upornyi-chelovek

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Иван Шитик все материалы автора
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