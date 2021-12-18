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Большого Папу госпитализировали после поражения от Макса Топора

07:10
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Боксера Дениса «Большого Папу» Вильданова госпитализировали после поражения от Макса Топора в поединке основного карда турнира «Буря на Волге».

«Подвернул ногу так, что она хрустнула», — приводит РЕН ТВ слова Вильданова после боя.

Макс Топор нокаутировал Вильданова в первом раунде боя.

В основном поединке турнира «Буря на Волге» Эдгар Гакусян победил Рикардо Вильяльбу и вернул пояс чемпиона WBA Asia South. Телеканал РЕН ТВ показывал турнир в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/916696-bolshogo-papu-otpravili-v-bolnitsu-posle-proigrannogo-boia

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Иван Торопцев все материалы автора
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