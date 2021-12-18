Большого Папу госпитализировали после поражения от Макса Топора

Боксера Дениса «Большого Папу» Вильданова госпитализировали после поражения от Макса Топора в поединке основного карда турнира «Буря на Волге».

«Подвернул ногу так, что она хрустнула», — приводит РЕН ТВ слова Вильданова после боя.

Макс Топор нокаутировал Вильданова в первом раунде боя.

В основном поединке турнира «Буря на Волге» Эдгар Гакусян победил Рикардо Вильяльбу и вернул пояс чемпиона WBA Asia South. Телеканал РЕН ТВ показывал турнир в прямом эфире.