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Боксеры подарили Путину бриллиантовую перчатку. Президент рассказал, как ему сломали нос на боксе

17:14

Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы» на полях международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде, информирует ТАСС.

В частности глава государства осмотрел стенд Федерации бокса России. На этом стенде Путин познакомился с представителями российской команды по боксу, которые предложили ему посетить одну из тренировок. Боксеры также подарили Путину боксерскую перчатку, покрытую бриллиантами. «Красавица», — оценил он перчатку. Получив подарок, который сопровождался пожеланиями крепкого здоровья, Путин рассказал, что в юности занимался боксом и ему как-то раз сломали нос: «Я к врачу не ходил. Долго очень все срасталось. Время ушло — и перешел в другой вид спорта». Известно, что Путин в юности занимался боксом, а позже увлекся дзюдо.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6984953

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