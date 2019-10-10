Боксеры подарили Путину бриллиантовую перчатку. Президент рассказал, как ему сломали нос на боксе

Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы» на полях международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде, информирует ТАСС.

В частности глава государства осмотрел стенд Федерации бокса России. На этом стенде Путин познакомился с представителями российской команды по боксу, которые предложили ему посетить одну из тренировок. Боксеры также подарили Путину боксерскую перчатку, покрытую бриллиантами. «Красавица», — оценил он перчатку. Получив подарок, который сопровождался пожеланиями крепкого здоровья, Путин рассказал, что в юности занимался боксом и ему как-то раз сломали нос: «Я к врачу не ходил. Долго очень все срасталось. Время ушло — и перешел в другой вид спорта». Известно, что Путин в юности занимался боксом, а позже увлекся дзюдо.