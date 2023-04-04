Боксеры из Великобритании пропустят чемпионат мира из-за допуска россиян

Британские боксеры не примут участие на чемпионате мира из-за участия россиян и белорусов под национальными флагами.

«Боксеры из Великобритании не будут участвовать в предстоящем чемпионате среди мужчин. Это отражает сохраняющиеся опасения по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнего решения Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить атлетам из России и Белоруссии соревноваться под их национальными флагами, что противоречит позиции Международного олимпийского комитета в отношении участия спортсменов из этих стран», — приводит заявление ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В марте 2022 года IBA запретила российским спортсменам участвовать в турнирах под эгидой организации. В октябре отстранение было отменено.