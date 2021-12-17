Боксерский вечер РЕН ТВ: основной кард турнира
12:05
Сегодня, 17 декабря, в Самаре состоится боксерский вечер РЕН ТВ. Представляем основные схватки, которые телеканал покажет в прямом эфире.
Основной кард турнира:
— Денис Вильданов (Россия) vs Максим Щербаков (Россия)
— Эдгар Гакусян (Россия) vs Рикардо Вильяльба (Аргентина)
— Максим Бабанин (Россия) vs Оливье Дауд Меконго (Камерун)
— Тимур Слащинин (Россия) vs Тайсон Дижон (Камерун)
Начало боксерского вечера — в 23.00 по московскому времени на телеканале РЕН ТВ.
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