Боксерский вечер РЕН ТВ: основной кард турнира

Сегодня, 17 декабря, в Самаре состоится боксерский вечер РЕН ТВ. Представляем основные схватки, которые телеканал покажет в прямом эфире.

Основной кард турнира:

— Денис Вильданов (Россия) vs Максим Щербаков (Россия)

— Эдгар Гакусян (Россия) vs Рикардо Вильяльба (Аргентина)

— Максим Бабанин (Россия) vs Оливье Дауд Меконго (Камерун)

— Тимур Слащинин (Россия) vs Тайсон Дижон (Камерун)

Начало боксерского вечера — в 23.00 по московскому времени на телеканале РЕН ТВ.

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