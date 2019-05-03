Иранская Боксерша Садаф Хадем отказалась возвращаться на родину из-за угроз ареста. Спортсменка провела поединок во Франции с Анной Шовен и вместе с тренером Махьяром Мошипуром просит политического убежища.

Власти Ирана выдали ордер на арест Хадем за выход на ринг без хиджба. Кроме того, ее обвиняют в тренировках под руководством мужчины.

Хадем одержала над Шовен победу и стала первой иранкой, одержавшей победу на международном уровне.

Федерация бокса Ирана заявила, что Хадем не зарегистрирована у них и выступала во Франции как частное лицо.