Боксер Рой Джонс допустил проведение выставочного боя против Федора Емельяненко

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший оценил возможное проведение выставочного боя против россиянина Федора Емельяненко.

«Да, такой бой возможен в качестве выставочного. Мы уже как-то вели переговоры на эту тему, но они ничем не увенчались. Я думаю, что такой бой возможен», — цитирует боксера ТАСС.

53-летний Джонсон за профессиональную карьеру провел 75 поединков, одержав 66 побед (47 нокаутом) и потерпев 9 поражений.

В активе 46-летнего Емельяненко 40 побед и 6 поражений в смешанных единоборствах, еще один бой признан несостоявшимся, россиянин ни разу не дрался по правилам профессионального бокса.