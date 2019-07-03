Боксер Гаджимагомедов: "Рад, что Путин поддержал меня на Европейских играх"

Муслим Гаджимагомедов стал единственным представителем российских боксеров, который сумел завоевать золотую медаль на Европейских играх в Минске. За его финальным боем наблюдал президент России Владимир Путин. В интервью ТАСС спортсмен рассказал о своих эмоциях после победы.

– За вашим финальным боем в Минске наблюдал президент России Владимир Путин. Какие эмоции испытывали в тот момент?

– В тот момент я не волновался. Я был рад, что Владимир Владимирович приехал поддержать нас и конкретно меня. Для меня это самая важная победа в карьере, мне удалось выиграть в финале Европейских игр. Очень благодарен Владимиру Владимировичу за то, что он любит и поддерживает спорт, и бокс в частности.