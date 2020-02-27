«Рамзан меня не жалел!» Емельяненко показал фото спарринга с Кадыровым

Российский боец Александр Емельяненко опубликовал очередные фотографии с тренировки с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Сегодня мой друг Рамзан меня не жалел! Бил жестко с обеих рук!» — подписал фотографии Емельяненко. На нескольких кадрах видно, как Кадыров попадает в голову Александру.

Емельяненко прибыл в Грозный в начале февраля и тренируется в бойцовском клубе «Ахмат», где готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым, который пройдет 3 апреля. На счету 38-летнего Александра 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. Спортсмен провел первый бой в 2003 году.