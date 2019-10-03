Аетбаева вышла в 1/8 финала чемпионата мира в Улан-Удэ

Боксеру Лилии Аетбаевой выпала честь первой из россиянок выйти на ринг во время женского чемпионата мира в Улан-Удэ. В четверг наша спортсменка раздельным решением судей (4-1) победила представительницу Алжира Буаламу Роумайсу и вышла в 1/8 финала турнира в весовой категории до 51 кг.

— Рада, что мне подняли руку. Но в целом я не довольна своими действиями. На любых соревнованиях первый бой всегда получается тяжелым. Плюс я понимала, что первой из россиянок проведу поединок на турнире. Если честно: еще меня удивила соперница, мы готовились к другому бою — мы готовились боксировать. А сейчас она сразу побежала на меня с атаками, и мне не совсем удалось перестроиться. Было тяжело, — сказала россиянка после боя.



— Думаю, дальше будет проще. Я впервые участвую на чемпионате мира, и сейчас перед дебютом я, возможно, даже переволновалась. Еще я хочу хочу поблагодарить болельщиков за сумасшедшую поддержку, это очень бодрит и придает сил, — добавила Аетбаева.



В 1/8 финала Аетбаева встретится с бразильянкой Гразиэлью Жесус Де Соусой, этот поединок состоится 8 октября во время дневной сессии.



В пятницу на ринг выйдут две россиянки. Капитан сборной России Наталья Шадрина (до 60 кг) в 1/32 финала встретится с Имайной Хелифой из Алжира, и Саадат Далгатова (до 69 кг) поспорит за выход в 1/8 финала с Эрденетуей Энхбаатарой из Монголии.