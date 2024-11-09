«Вмешательство влиятельных внешних сил». Украинка пыталась объяснить положительную допинг-пробу антироссийской позицией

CAS не повелся.

Украинская бобслеистка Лидия Гунько во время Олимпийских игр 2022 года сдала положительный допинг-тест. В попытке избежать дисквалификации она оправдывалась тем, что занимает антироссийскую позицию и кто-то решил таким образом ей отомстить. Однако спортсменке не поверили и все равно забанили на четыре года.

Что произошло в Пекине

Гунько стала первой украинской женщиной-бобслеисткой на Олимпийских играх. Результат Лидии оказался слабым — последнее 20-е место в монобобе и почти 10 секунд отставания от победившей американки Кейли Хамфрис. Правда, даже этот итог аннулировали из-за положительного допинг-теста спортсменки: у нее обнаружили запрещенный стероид дегидрохлорметилтестостерон. Лидия утверждала, что вещество попало в ее организм через загрязненную биологически активную добавку, а также отказалась вскрывать пробу Б.

По данным ТАСС, одним из аргументов в свою защиту Гунько называла прочную антироссийскую позицию — агентство ссылается на документы CAS, имеющиеся в его распоряжении. Лидия рассказывала о получении угроз после сделанных в начале Олимпиады политических заявлений.

«Я ставлю под сомнение честность и прозрачность антидопингового анализа, проведенного 14 февраля 2022 года. Я считаю, что имело место вмешательство влиятельных внешних сил в работу Международного агентства допинг-тестирования», — приводит слова Гунько ТАСС со ссылкой на документ CAS.

Фото Global Look Press

Что она говорила про Россию

Бобслеистка много рассуждала об отношениях России и Украины еще перед стартом Олимпийских игр в 2022 году.

«Мы явно не друзья со спортсменами из РФ, — сказала Лидия в интервью CNN. — Нам приходится тренироваться и выступать с ними, но, поскольку их страна хочет нарушить нашу целостность, мы не можем общаться друг с другом. Мы пытаемся дистанцироваться от всего этого во время соревнований и тренировок, но в жизни это не получается сделать».

В том же интервью Гунько рассказала, что у нее есть родственники как на Украине, так и в России. Девушка была уверена в поддержке с обеих сторон, поскольку они — одна семья. Кроме того, перед Играми Лидия перекрасила боб в сине-желтые цвета.

«Специально оформили под символику нашей страны. Конечно, думала его еще украсить орнаментом или цветами. Хотелось, чтобы подсолнухи снизу были нарисованы. Но у нас не получилось, поэтому он будет просто сине-желтый. Это уже собственность нашего министерства», — делилась украинка.

Ее все равно дисквалифицировали

Заявления Гунько о нелюбви к России и «вмешательстве влиятельных внешних сил» не помогли — Спортивный арбитражный суд не воспринял это как серьезный аргумент в защиту и выписал дисквалификацию на четыре года с момента сдачи положительной пробы 21 февраля 2022-го. При этом Международное агентство допинг-тестирования предлагало спортсменке признаться в нарушении — чистосердечное признание уменьшило бы срок бана до трех лет.