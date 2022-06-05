Женщина добилась права соревноваться с мужчинами. Что из этого вышло?

Канадская бобслеистка Кейли Хамфрис пыталась выступать в составе мужского экипажа, но нарвалась на бойкот.

Вплоть до XXI века бобслей был исключительно мужским видом спорта. Женщин в него не допускали, поскольку считали, что это слишком опасно. Слом стереотипов начала в 1988 году канадка Элейн Макдональд. Эта девушка сначала добилась права стартовать в составе экипажа-двойки в чемпионате своей страны, а потом заявилась на Олимпиаду в Калгари. Там она успела принять участие в тренировках, но потом случился скандал: международное жюри объявило, что женщинам на мужском турнире не место, и Макдональд была вынуждена наблюдать за Играми с трибуны. Но процесс пошел, и в 1990-х женский бобслей стал реальностью, а в 2002-м старты бобслеисток в двойках были включены в олимпийскую программу.

Но этим амбиции девушек не ограничились. В 2014-м еще одна канадка — Кейли Хамфрис — решила довершить дело Макдональд и посоревноваться с мужчинами. К эксперименту также присоединилась американка Элана Майерс. По этому поводу даже пришлось проводить специальное заседание Международной бобслейной федерации. Чиновники обсудили все за и против и пришли к выводу: почему бы и нет. Спортсменки хотят гендерного равенства, так пусть получают. В конце концов, и Хамфрис, и Майерс претендовали только на роль пилотов в четверках. А, например, в автогонках разделения пилотов по признаку пола нет — женщины соревнуются наравне с мужчинами.

Кейли Хамфрис в составе сборной Канады в 2017 году. Фото Global Look Press

Я просто заплакала и пошла в свою комнату

Хамфрис впервые оказалась в женской сборной Канады на Олимпийских играх 2006 года в Турине в роли разгоняющей. Тогда она осталась запасной и не вышла на старт, но смогла найти в этом плюсы и для себя. «Я подумала: я останусь здесь и наберусь опыта или уеду домой? И тогда я решила остаться и поддержать партнеров. Но еще я подумала: будет плохо, если мой олимпийский опыт останется таким крошечным. Я приняла решение сменить амплуа и стать пилотом», — вспоминала Хамфрис в интервью Olympics.com.

После несложившегося дебюта на ОИ Кейли взяла олимпийское золото в 2010 и 2014 годах и стала абсолютным лидером в женском бобслее. После этого-то она и решила разнообразить свою спортивную жизнь, заявив, что хочет соревноваться вместе с мужчинами, и уговорила рискнуть также свою коллегу из сборной США Элану Майерс. Причем план был сразу глобальным — с прицелом на Олимпиаду 2018 года. Канадка и американка заявились на этап Кубка Северной Америки в Парк-Сити на соревнования мужских четверок. Результат был, вероятно, для многих, ожидаемым. Экипажи Хамфрис и Майерс заняли 6-е и 7-е места среди 11 квартетов. И это при том, что у них были сильные и опытные разгоняющие-мужчины.

Хамфрис вместе c разгоняющими Дэном Дейлом, Джоэем Неметом и Диджеем Макклелландом также стартовала в четверке и на чемпионате Канады в Калгари, где заняла третье место. Тогда ее квартет уступал лидерам прежде всего в результате разгона на старте. Но в Парк-Сити экипажи Хамфрис и Майерс много проигрывали и в желобе, причем не самым сильным мужчинам-пилотам. В результате звездные мужчины-пушеры просто отказались участвовать в эксперименте, и его пришлось свернуть. Кейли и Элана отметились-таки в мужских стартах, но толком ничего не добились и в итоге вернулись в женский бобслей.

На Олимпиаде 2018 года в мужском розыгрыше медалей женщины уже не участвовали, зато Кейли смогла сделать другой прорыв. В 2022-м она завоевала очередное олимпийское золото, но уже в одноместном бобе, который впервые появился в программе Игр. Причем сделала она это под американским флагом, а не под канадским, так как успела сменить спортивное гражданство. В сборную США Хамфрис перешла благодаря замужеству, а со своим будущим супругом познакомилась как раз в тот момент, когда пыталась прорваться в мужскую категорию.

Кейли Хамфрис в составе сборной США. Фото Global Look Press

Не единственный случай

Борьба женщин за право соревноваться началась, конечно же, не с бобслея. Причем поначалу это далеко не всегда делалось по официальным каналам. Так, например, американка Кэтрин Свитцер пробивала себе дорогу в марафоны. Один из старейших и престижнейших марафонов во всем мире — Бостонский — до 1967 года не допускал к участию женщин по причине опасности для здоровья. Ну, как не допускал... В 1966-м Роберта Гибб тайно пробралась на старт и поучаствовала в забеге, но у нее не было нагрудного номера, так что ее результат нигде не учитывался.

А вот в 1967-м на старте Бостонского марафона появилась американка Кэтрин Свитцер. Организаторы сначала не обратили внимания, что спортсмен с такой фамилией — это женщина. Примерно через 3 км обман вскрылся, и чиновник попытался сорвать нагрудник с Кэтрин, но она бежала не одна, и ее молодой человек отбил ее от посягательств. Свитцер благополучно финишировала, а мир узнал, что женщины тоже способны бегать длинные дистанции. Чтобы переварить эту информацию, потребовалось еще четыре года. Но уже в 1972-м Бостонский марафон официально стал открыт для участников обоих полов. В тот год Кэтрин снова побежала, а вместе с ней — еще семь невероятно выносливых женщин. Все они финишировали, так что не все гендерные битвы женщины проигрывают.

Вообще, борьба женщин за попадание в спорт началась сильно раньше всех феминистских противостояний прошлого века — еще до нашей эры. Общеизвестно, что в Древней Греции женщинам нельзя было не только участвовать, но и смотреть Олимпийские игры. Это была исключительно мужская забава. Но нашлась женщина, решившаяся нарушить правила. В Спарте у царя Агесилая была сестра Киниска. Девушка с по-настоящему волевым и спартанским характером. Она была превосходной наездницей, разбиралась в породах лошадей, умела с ними ловко управляться, а также владела собственной упряжкой.

Сама править на Олимпиаде она не могла, но выставила свой экипаж, которым управлял мужчина. Он первым пришел к финишу. В те времена победителем считался владелец упряжки, так что Киниска получила лавровый венок и стала первой женщиной, победившей на Олимпийских играх, пусть и сделала это хитростью. И, кстати говоря, конный спорт до сих пор считается самым гендерно равным (наряду с парусным спортом и автогонками), поскольку мужчины и женщины соревнуются здесь на равных. Так что женщины боролись за свои спортивные права еще задолго до бобслейного сражения за равенство.