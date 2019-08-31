Зубкова могут снять с выборов из-за фото с Олимпиады-2014

Суд может снять с выборов мэра Братска бывшего российского бобслеиста и кандидата «Справедливой России» Александра Зубкова, информируют «Ведомости».

Заявление о снятии Зубкова с выборов подала кандидат-самовыдвиженец Елена Романова. Поводом для иска стало то, что в предвыборных плакатах и баннерах Зубкова используется фотография с открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году. На ней запечатлен Зубков, который был знаменосцем российской сборной на церемонии открытия Игр.

«В изготовленных кандидатом агитационных материалах на указанный объект нанесены надписи: «Кандидат в мэры Братска Александр Зубков; Россия доверила знамя, братчане доверили город!» Это свидетельствует об использовании кандидатом объекта авторского права и его изменении без согласия правообладателя», — говорится в исковом заявлении.

Судебное заседание назначено на 2 сентября. Отметим, что 2 сентября — последний день, когда кандидатов можно снимать с выборов. Представитель штаба Зубкова заявил, что кандидат не решил, идти ли лично в суд.

Сейчас город возглавляет полковник ФСБ, член регионального политсовета «Единой России» Сергей Серебренников. Кандидатов на пост всего семь, но основных три: Зубков, Серебренников и Светлана Петрук