Женские российские двойки не попали в десятку на этапе Кубка мира во Франции

Российские двойки не смогли попасть в десятку по итогам заездов на этапе Кубка мира во Франции. Победу же одержал дуэт из Германии.

Бобслей

Ла-Плань (Франция)

Кубок мира

Женщины

Двойка

1. Лаура Нольте/Дебора Леви (Германия) — 2.01,43 (1.00,67 + 1.00,76)

2. Кристин де Брюн/Кристен Буйновски (Канада) — 2.01,64 (1.00,72 + 1.00,92)

3. Штефани Шнайдер/Леони Фибиг (Германия) — 2.01,65 (1.00,91 + 1.00,74)

4. Кайлли Хамфрис/Лорен Гиббс (Канада) — 2.01,80 (1.00,93 + 1.00,87)

5. Мариама Яманка/Аника Дражек (Германия) — 2.01,87 (1.00,94 + 1.00,93)

6. Марго Бош/Карла Сенешаль (Франция) — 2.02,75 (1.01,14 + 1.01,61)

11. Надежда Сергеева/Елена Мамедова (Россия) — 2.03,01 (1.01,50 + 1.01,51)

12. Любовь Черных/Юлия Шокшуева (Россия) — 2.03,19 (1.01,59 + 1.01,60)

13. Алена Осипенко/Анна Парфенова (Россия) — 2.03,22 (1.01,74 + 1.01,48)