В IBSF заявили, что число нейтральных спортсменов из России с допуском может увеличиться

В Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) сообщили, что число российских спортсменов с нейтральным статусом теоретически может увеличиться.

«Что касается вопроса о возможном увеличении числа допущенных нейтральных спортсменов из России, мы принимаем дополнительные заявки, если это сочтет необходимым наша федерация», — цитирует организацию «ВсеПроСпорт».

12 декабря девять российских спортсменов получили нейтральные статусы от IBSF. Среди них бобслеистки София Степушкина и Любовь Чернова, а также скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.

Также обладателями нейтральных статусов стали тренеры и механики Александр Блохин, Владимир Бойцов, Виталий Храпов, Никита Захаров, Евгений Зыков, врач Хаджимурад Абдулмеджидов и официальные лица Артем Агаян, Сергей Пархоменко и Олег Соколов.