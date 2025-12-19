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19 декабря 2025, 15:34

В IBSF заявили, что число нейтральных спортсменов из России с допуском может увеличиться

Анастасия Пилипенко

В Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) сообщили, что число российских спортсменов с нейтральным статусом теоретически может увеличиться.

«Что касается вопроса о возможном увеличении числа допущенных нейтральных спортсменов из России, мы принимаем дополнительные заявки, если это сочтет необходимым наша федерация», — цитирует организацию «ВсеПроСпорт».

12 декабря девять российских спортсменов получили нейтральные статусы от IBSF. Среди них бобслеистки София Степушкина и Любовь Чернова, а также скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.

Также обладателями нейтральных статусов стали тренеры и механики Александр Блохин, Владимир Бойцов, Виталий Храпов, Никита Захаров, Евгений Зыков, врач Хаджимурад Абдулмеджидов и официальные лица Артем Агаян, Сергей Пархоменко и Олег Соколов.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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