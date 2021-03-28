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Участник сочинской Олимпиады Пессони погиб в аварии

12:37
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Бразильский бобслеист Одирлей Пессони погиб в результате аварии, сообщает пресс-служба Конфедерации ледовых видов спорта Бразилии 28 марта.

38-летний Пессони 27 марта разбился на мотоцикле, детали аварии на данный момент неизвестны.

Пессони был участником Олимпийских игр 2014 и 2018 годов. В Сочи бразильский квартет бобслеистов занял 29-е место из 30 команд.

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