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Тренер умершего бобслеиста Зайцева считает, что тот не сумел реализовать свой потенциал

Ана Горшкова
Корреспондент
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Владимир Козлов, тренер умершего бобслеиста Владимира Зайцева, считает, что спортсмен не сумел полностью раскрыть свой потенциал в спорте.

5 мая стало известно о смерти Зайцева на 32-м году. Он боролся с диагнозом «острый лимфобластный лейкоз».

«Об уходе из жизни Зайцева я узнал четыре часа назад. Ему диагностировали лейкоз крови в феврале, а сегодня он скончался. Я знаю, что ему собирали деньги на лечение, но не успели помочь. Он у меня тренировался в юниорском возрасте и не сумел полностью себя реализовать, считаю. Хотя предан был спорту всецело, очень серьезно относился к тренировкам. Владимир пришел в бобслей из легкой атлетики», — приводит слова Козлова ТАСС.

Зайцев был мастером спорта международного класса по бобслею. Он становился победителем и призером юниорского первенства России и призером чемпионата России. Также он был серебряным призером юниорского первенства мира 2014 года.

В последний раз Зайцев выступал на международных соревнованиях за сборную России в январе 2016 года.

Источник: ТАСС
Сборная России по бобслею
бобслей
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