Суд отклонил иск Сергеевой к ФМБА и фармкомпании на 17 миллионов рублей

Хорошевский суд Москвы отказался удовлетворять иск российской бобслеистки Надежды Сергеевой и ее тренера, просивших взыскать 17 миллионов рублей с Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и фармкомпании "Озон" за причиненный моральный вред.

Сергеева, в допинг-пробе которой во время Олимпийских игр-2018 было обнаружено запрещенное вещество, сообщала, что получила от ФМБА биологически активную добавку, в составе которой содержалось запрещенное вещество триметазидин. В конечном итоге это привело к ее дисквалификации, после чего она и ее личный тренер Алексей Полонников решили обратиться в суд, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и добиться компенсации за понесенный моральный ущерб.

- Суд постановил: в удовлетворении исковых требований отказать, – приводит "РИА Новости" решение судьи Лидии Ланиной.

По данным проведенной до этого прокуратурой экспертизы, препарат мог быть заражен триметазидином в ходе нарушения правил производства вещества на заводе в Китае. По этой причине "Озон" называет себя также пострадавшей от "загрязненной" партии стороной. Тем не менее, по мнению истцов, ФМБА допустило хоть и не умышленную, но халатность, не проверив закупленный препарат в условиях повышенного внимания к допинг-пробам спортсменов.

Позже в суде делегат фармкомпании предположил, что на самом деле Сергеева осознанно употребила триметазидин, а после претензий со стороны допинг-офицеров решила избежать дисквалификации, переложив вину на "Озон" и ФМБА. Представитель фирмы выдвинул версию, из которой следует, что полученный австрийской лабораторией БАД, который принимала Сергеева, был умышленно "испачкан" бобслеисткой.