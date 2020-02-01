Стульнев и Малых заняли четвертое место на этапе Кубка мира в Швейцарии

Российский экипаж Алексея Стульнева и Ильи Малых занял четвертое место на этапе Кубка мира по бобслею в двойках в швейцарском Санкт-Морице.

По сумме двух попыток россияне уступили 0,57 секунды победителям этапа, немцам Йоханнесу Лохнеру и Кристоферу Веберу.

Еще один российский экипаж в составе Максима Андрианова и Кирилла Антюха занял итоговое 14-е место с отставанием от лидера 1,89 секунды.

Бобслей

Санкт-Мориц (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Йоханнес Лохнер/Кристофер Вебер (Германия) — 2.14,19 (1.06,81 + 1.07,38)

2. Франческо Фридрих/Александер Шуллер (Германия) — 2.14,40 (1.07,14 + 1.07,26)

3. Оскар Киберманис/Матисс Микнис (Латвия) — 2.14,47 (1.07,18 + 1.07,29)

4. Алексей Стульнев/Илья Малых (Россия) — 2.14,76 (1.07,36 + 1.07,40)

5. Джастин Криппс/Кэмерон Стоунс (Канада) — 2.14,81 (1.07,55 + 1.07,26)

6. Нико Вальтер/Мальте Швенцфайер (Германия) — 2.15,30 (1.07,64 + 1.07,66)...

14. Максим Андрианов/Кирилл Антюх (Россия) — 2.16,08 (1.07,85 + 1.08,23)