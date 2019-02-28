Стал известен состав сборной России по бобслею на ЧМ в Канаде

Тренерский штаб сборной России по бобслею по итогам контрольной тренировки полностью определился с составом национальной команды на чемпионат мира, который пройдет с 1 по 9 марта в канадском Уистлере.

- В заявку сборной России на чемпионат мира вошли разгоняющие Илья Малых, Роман Кошелев, Юлия Беломестных, Мария Прошкина, Анна Парфенова, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Руслан Самитов, и Андрей Лылов, - приводит ТАСС слова старшего тренера сборной России по бобслею Сергея Журкина. - В соревнованиях бобов-двоек выступят следующие российские экипажи: Андрианов/Малых, Бредихин/Кошелев, Сергеева/Беломестных, Черных/Прошкина и Осипенко/Парфенова. В четверках выступят Андрианов/Зайцев/Кондратенко/Самитов и Бредихин/Лылов/Малых/Кошелев.

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