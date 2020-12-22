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Стал известен состав сборной России по бобслею на чемпионат Европы в Германии

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Тренерский штаб сборной России по бобслею определил состав команды на чемпионат Европы. Турнир пройдет в немецком Винтерберге с 9 по 10 января, сообщает ТАСС.

«В состав мужской команды вошли пилоты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Стульнев, выступавшие на двух последних этапах Кубка мира в Австрии, — сказал старший тренер сборной Павел Щегловский. — Запасной пилот — Максим Андрианов. Гайтюкевич и Стульнев лучше всех выступили на отборочных стартах, мы не намерены ничего менять. В женских состязаниях выступят пилоты Надежда Сергеева, Любовь Черных и Анастасия Макарова».

Чемпионат Европы по бобслею традиционно пройдет в рамках этапа Кубка мира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10320819

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