Стал известен состав сборной России по бобслею на чемпионат Европы в Германии

Тренерский штаб сборной России по бобслею определил состав команды на чемпионат Европы. Турнир пройдет в немецком Винтерберге с 9 по 10 января, сообщает ТАСС.

«В состав мужской команды вошли пилоты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Стульнев, выступавшие на двух последних этапах Кубка мира в Австрии, — сказал старший тренер сборной Павел Щегловский. — Запасной пилот — Максим Андрианов. Гайтюкевич и Стульнев лучше всех выступили на отборочных стартах, мы не намерены ничего менять. В женских состязаниях выступят пилоты Надежда Сергеева, Любовь Черных и Анастасия Макарова».

Чемпионат Европы по бобслею традиционно пройдет в рамках этапа Кубка мира.