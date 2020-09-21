Состав сборной России по бобслею на первые этапы Кубка мира определится 20 октября

Состав сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка Европы определится 20 октября по итогам отборочных гонок, которые пройдут на олимпийской трассе в Сочи. Об этом сообщил ТАСС старший тренер национальной команды Павел Щегловский.

«В воскресенье в Сочи у нас завершился очередной учебно-тренировочный сбор, — заметил Щегловский. — Теперь команда соберется 24 сентября на базе в подмосковном Парамонове, где будет тренироваться до 30 сентября. Там на стартовой эстакаде мы проведем отбор разгоняющих и контрольные тренировки для пилотов».

«Затем мы переедем непосредственно на сочинскую трассу, где будем продолжать готовиться к сезону. 19 и 20 октября пройдут отборочные гонки, по итогам которых будет определен состав на международные старты до конца года. С 25 по 30 октября в Сочи пройдет Кубок России по бобслею. Но там будут состязаться региональные команды, поэтому этот турнир не будет отборочным», — заметил тренер.

В двух ближайших сезонах на этапах Кубка мира мужская сборная России по бобслею может быть представлена двумя экипажами, а женская — тремя. Сезон-2020/21 начнется 20 ноября этапом Кубка мира в Сигулде. Чемпионат мира пройдет с 5 по 14 февраля 2021 года в немецком Альтенберге.

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка мира включал в себя восемь этапов, сборная России по бобслею сумела завоевать одну золотую медаль. В середине февраля в латвийской Сигулде победу праздновал экипаж Надежды Сергеевой и Елены Мамедовой. На чемпионате мира 2020 года, который проходил в немецком Альтенберге, россияне не сумели выиграть ни одной медали.