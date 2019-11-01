Соколов покинул пост старшего тренера сборной России
02:45
Олег Соколов по решению президиума Федерации бобслея России прекратил работу на посту старшего тренера сборной России. На этом посту он работал пять месяцев.
— Я прекращаю работу на посту старшего тренера сборной России по бобслею по решению президиума, — цитирует ТАСС Соколова. — Сейчас я жду протокол заседания, в котором будет указана точная причина моего отстранения или увольнения. Пока не увижу этот документ, я не могу говорить что-то конкретное.
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