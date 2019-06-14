Следующее судебное заседание по делу бобслеистки Сергеевой пройдет 5 июля

Судебное заседание, на котором продолжится рассмотрение иска бобслеистки Надежды Сергеевой к ФМБА и производителю лекарства "Метионин" состоится 5 июля.

– Слушание иска Сергеевой отложено на 5 июля. Перенос связан с тем. что суд затребовал дополнительные документы от ряда организаций, – цитирует ТАСС адвоката спортсменки Артема Пацева.

Сергеева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2018, ее допинг-проба, взятая 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую бобслеистку и аннулировал ее результаты на Олимпиаде в Пхенчхане.

В конце декабря прошлого года спортсменка подала иск к ФМБА и производителю препарата "Метионин", который содержал триметадизин, входящий в запрещенный список ВАДА. В инструкции к препарату это вещество не указано.

Бобслеистка подала в суд на госструктуру за то, что ей дали допинг