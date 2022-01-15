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Сегодня, 14:46

Сергеева заняла третье место на чемпионате Европы по монобобу

Роман Шишов
Корреспондент

Российская бобслеистка Надежда Сергеева стала третьей в итоговом зачете чемпионата Европы по монобобу, который прошел в рамках этапа Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.

Первой на этапе Кубка мира стала американка Кейли Хамфрис, второй — ее соотечественница Элара Майерс-Тейлор. Тройку лучших замкнула канадка Аппия Синтия (+0,95).

Первое и второе места по итогам чемпионата Европы заняли немки Мариама Яманка и Лаура Нольта соответственно.

Сергеева показала восьмой результат, Анастасия Макарова стала десятой, а Любовь Черных — 14-й.

В общем зачете Кубка мира первое место заняла Майерс-Тейлор. За ней следуют Хамфрис и Синтия. Сергеева заняла седьмое место.

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Американская бобслеистка Хамфрис выиграла этап Кубка мира в Санкт-Морице, Сергеева заняла 8-е место
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