Сергеева заняла третье место на чемпионате Европы по монобобу

Российская бобслеистка Надежда Сергеева стала третьей в итоговом зачете чемпионата Европы по монобобу, который прошел в рамках этапа Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.

Первой на этапе Кубка мира стала американка Кейли Хамфрис, второй — ее соотечественница Элара Майерс-Тейлор. Тройку лучших замкнула канадка Аппия Синтия (+0,95).

Первое и второе места по итогам чемпионата Европы заняли немки Мариама Яманка и Лаура Нольта соответственно.

Сергеева показала восьмой результат, Анастасия Макарова стала десятой, а Любовь Черных — 14-й.

В общем зачете Кубка мира первое место заняла Майерс-Тейлор. За ней следуют Хамфрис и Синтия. Сергеева заняла седьмое место.