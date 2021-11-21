Сергеева и Беломестных стали восьмыми на этапе Кубка мира по бобслею в Австрии
Российские бобслеистки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных заняли восьмое место в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке.
Победительницами стали немки Лауро Нольте и Леони Фибиг.
Бобслей
Инсбрук (Австрия)
Кубок мира
Женщины
Двойка
1. Лаура Нольте/Леони Фибиг (Германия) — 1:46.22 (53.12 + 53.10)
2. Ким Калики/Анабель Галандер (Германия) — 1:46.39 (53.23 + 53.16)
3. Кристин де Брюн/Кристен Буйновски (Канада) — 1:46.51 (53.18 + 53.33)
4. Мариама Яманка/Кира Липперхайде (Германия) — 1:46.52 (53.30 + 53.22)
4. Кайлли Хамфрис/Сильвия Хоффман (Канада) — 1:46.52 (53.17 + 53.35)
6. Мелани Хаслер/Надя Пастернак (Швейцария) — 1:46.69 (53.41 + 53.28)
8. Надежда Сергеева/Юлия Беломестных (Россия) — 1:46.81 (53.41 + 53.40)
11. Любовь Черных/Юлия Егошенко (Россия) — 1:46.98 (53.59 + 53.39)
18. Анастасия Макарова/Елена Мамедова (Россия) — 1:47.39 (53.73 + 53.76)
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