Сергеева, Андрианов, Бредихин, Черных, Осипенко – в заявке сборной России на ЧМ в канадском Уистлере

Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан назвал пилотов экипажей, которые примут участие в чемпионате мира в канадском Уистлере, сообщает ТАСС.

Напомним, что ЧМ стартует 1 марта. Первые медали турнира будут разыграны в соревнованиях мужских бобов-двоек.

– В заявку сборной России на чемпионат мира по бобслею вошли пилоты Надежда Сергеева, Максим Андрианов, Александр Бредихин, Любовь Черных и Алена Осипенко, - цитирует Чабана ТАСС.

Данил Чабан: "На ЧМ выступят те, кто участвовал и на этапе Кубка мира в Калгари"