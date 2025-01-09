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Сборная России по бобслею и скелетону 19 января отправится на тренировочный сбор в Китае

Камила Абдурахманова
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Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил, что сильнейшие российские бобслеисты и скелетонисты 19 января отправятся в Китай, чтобы провести двухнедельный тренировочный сбор на олимпийской трассе в Пекине.

«Наша команда 19 января улетит в Китай на тренировочный сбор, который продлится до 3 февраля и будет проходить на олимпийской трассе. В состав команды вошли сильнейшие бобслеисты страны, включая Ростислава Гайтюкевича, и все ведущие скелетонисты. Всего в Китай планируют поехать около 50 человек. Это сами спортсмены, тренеры, механики, врачи и массажисты.

Нашим спортсменам, продолжающим готовиться, несмотря на все сложности, к Олимпиаде-2026, очень важно иметь возможность тренироваться на разных трассах», — рассказал глава Федерации бобслея России ТАСС.

Российские бобслеисты и скелетонисты с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных стартах.

Источник: ТАСС
бобслей
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