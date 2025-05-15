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15 мая 2025, 14:13

Российский суд постановил не исполнять решение CAS о дисквалификации бобслеистки Тамбовцевой на территории РФ

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

По информации «СЭ», саночница и бобслеистка Анастасия Тамбовцева выиграла суд против РУСАДА в кассационной инстанции по делу о двухлетней дисквалификации международной федерацией, что было подтверждено Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS).

Тамбовцеву наказали в 2023 году на основании базы московской антидопинговой лаборатории, в ее пробе от 2012 года, согласно этим данным, был найден метилгексанамин.

Тамбовцева подала иск в российский суд и выиграла его, с чем не согласилось РУСАДА. 15 мая в Москве Второй кассационный суд общей юрисдикции поддержал сторону спортсменки. Решение российского суда о неисполнении решения CAS на территории РФ осталось в силе.

Анастасия Тамбовцева.«Обращаемся в российские инстанции — и тут подзатыльник дают!» Бобслеистка Тамбовцева обвиняет РУСАДА

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РУСАДА
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