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Российский легкоатлет Александр Ефимов перешел в бобслей

12:10
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Серебряный призер чемпионата России по легкой атлетике 2020 года в беге на 200 метров Александр Ефимов принял решение перейти в бобслей. Он намерен отобраться в состав олимпийской команды на зимние Игры 2022 года в Пекине.

«Я уже тренируюсь по программе другого вида спорта и включен в состав основной команды по бобслею. В связи с этим прибавил в весе шесть килограммов, и сейчас передо мной стоят иные задачи. На мой взгляд, в бобслее у меня будет больше перспектив, тем более с моим ростом и данными, а скорость у меня есть. Бобслей для меня — это новый вызов и большая возможность реализовать свой потенциал, но теперь в командном виде спорта», — цитирует Ефимова ТАСС.

На чемпионате России в Чебоксарах Ефимов показал на 200-метровке десятый результат. Для 26-летнего спортсмена это был первый старт в летнем сезоне.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11763171

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