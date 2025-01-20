Бобслей
Новости
Олимпиада
Главная
Бобслей

Сегодня, 09:41

Российские бобслеисты и скелетонисты приехали на тренировочные сборы в Китай

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Старший тренер национальной команды по скелетону Денис Алимов рассказал, что команда прибыла в аэропорт Пекина, после чего отправится на тренировочный сбор на олимпийскую трассу китайской столицы.

«Мы прилетели в Пекин, сейчас направляемся к месту проведения сбора, сегодня у нас заселение в Олимпийскую деревню в Яньцине, а завтра уже начнутся первые тренировки на трассе. По плану сбор должен завершиться 3 февраля, но есть вероятность, что мы вылетим домой на два дня раньше из-за отмены нужного нам авиарейса.

Всего в Китай прилетело 10 скелетонистов: 6 девочек и 4 парня. У каждого спортсмена есть свои конкретные задачи на сборе, есть же скелетонисты, которые вообще никогда не выступали на других трассах, кроме Сочи. Но к концу сбора мы обязательно проведем контрольную тренировку, чтобы посмотреть, как новички адаптировались к незнакомой для них трассе и на что способны сейчас наши лидеры», — приводит слова Алимова ТАСС.

Он добавил, что сборная находится в ожидании допуска на международные старты, спортсменам очень важен опыт тренировочных спусков еще на одной трассе, кроме Сочи.

Российские бобслеисты и скелетонисты с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
бобслей
Читайте также
Команда Санкт-Петербурга обыграла москвичей на чемпионате России по прыжкам
Стало известно, что Седокова изменила Тимме с Кокориным
Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский БПЛА над семью регионами России
Ynet узнал о «подарке на память» от ХАМАС освобожденным заложницам
В Госдуме напомнили о штрафах за неправильную утилизацию елки
«Зенит» скоро объявит о сделке на 40 млн, «Динамо» нашло топовых россиян вместо Бителло. Трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сборная России по бобслею и скелетону 19 января отправится на тренировочный сбор в Китае

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости