Российская двойка показала второй результат на этапе Кубка мира в Сигулде

Российская двойка в составе Ростислава Гайтюкевича и Романа Кошелева показала второй результат на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Победу одержал дуэт из Германии.

Бобслей

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Оскар Киберманис/Матисс Микнис (Латвия) — 1.39,20 (49,53 + 49,67)

2. Франческо Фридрих/Мартин Гроткопп (Германия) — 1.39,27 (59,52 + 59,75)

3. Джастин Криппс/Бенжамин Коакуэлл (Канада) — 1.39,53 (49,76 + 49,77)

4. Ростислав Гайтюкевич/Роман Кошелев (Россия) — 1.39,56 (49,80 + 49,76)

5. Брэдли Холл/Грег Какетт (Великобритания) — 1.39,59 (49,87 + 49,72)

6. Ральф Берзиньш/Давис Спрингис (Латвия) — 1.39,67 (49,87 + 49,80)

8. Алексей Стульнев/Василий Кондратенко (Россия) — 1.39,73 (49,82 + 49,91)