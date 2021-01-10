Российская четверка завоевала бронзу чемпионата Европы по бобслею

Российский квартет показал четвертый результат на этапе Кубка мира по бобслею в Винтерберге. Победу одержала четверка из Германии.

Отметим, что в рамках данного этапа Кубка мира также проходит чемпионат Европы. Так как команда из Канады показала второй результат, то России досталась бронза европейского первенства.

Бобслей

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Мужчины

Четверка

1. Франческо Фридрих/Алекс Шюллер/Торстен Маргис/Канди Бауэр (Германия) — 1.48,13 (54,04 + 54,09)

2. Джастин Криппс/Райан Соммер/Бен Кокуэл/Кэм Стоунс (Канада) — 1.48,70 (54,28 + 54,42)

3. Беньямин Майер/Кристиан Хубер/Маркус Заммер/Саша Штепан (Австрия) — 1.48,89 (54,38 + 54,51)

4. Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордашов/Илья Малых/Руслан Самитов (Россия) — 1.49,08 (54,59 + 54,49)

7. Алексей Стульнев/Василий Кондратенко/Егор Грязнов/Роман Кошелев (Россия) — 1.49,45 (54,71 + 54,74)