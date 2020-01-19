Российская четверка заняла шестое место на Кубке мира в Австрии

Российские бобслеисты Алексей Стульнев, Роман Кошелев, Илья Малых и Руслан Самитов стали шестыми в соревнованиях четверок на Кубке мира в австрийском Инсбруке среди мужчин (1.42,60 (51,29 + 51,31)).

Первыми стали спортсмены из Германии Франческо Фридрих, Канди Бауэр, Александер Шуллер и Мартин Гроткопп (1.41,88 (50,92 + 50,96)). Вторые — немцы Йоханнес Лохнер, Кристиан Расп, Флориан Бауэр и Кристофер Вебер (1.42,21 (50,98 + 51,23)).

Российские бобслеисты Дмитрий Попов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко и Михаил Мордашев — 22-е.

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Четверка

1. Франческо Фридрих/Канди Бауэр/Александер Шуллер/Мартин Гроткопп (Германия) — 1.41,88 (50,92 + 50,96)

2. Йоханнес Лохнер/Кристиан Расп/Флориан Бауэр/Кристофер Вебер (Германия) — 1.42,21 (50,98 + 51,23)

3. Хантер Черч/Джошуа Уильямсон/Джеймс Рид/Крис Хорн (США) — 1.42,30 (51,11 + 51,19)

6. Алексей Стульнев/Роман Кошелев/Илья Малых/Руслан Самитов (Россия) — 1.42,60 (51,29 + 51,31)

22. Дмитрий Попов/Алексей Зайцев/Василий Кондратенко/Михаил Мордашев (Россия) — 51,81