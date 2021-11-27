Российская четверка стала второй на этапе Кубка мира по бобслею в Германии
16:42
Россияне Алексей Стульнев, Кирилл Антюх, Ильвир Хузин и Дмитрий Захряпин показали второй результат на этапе Кубка Европы по бобслею в немецком Альтенберге.
Победу одержал немецкий экипаж под управлением Рихарда Эльснера. Россияне разделили второе место с другой немецкой четверкой.
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