Российская четверка стала второй на этапе Кубка мира по бобслею в Германии

Россияне Алексей Стульнев, Кирилл Антюх, Ильвир Хузин и Дмитрий Захряпин показали второй результат на этапе Кубка Европы по бобслею в немецком Альтенберге.

Победу одержал немецкий экипаж под управлением Рихарда Эльснера. Россияне разделили второе место с другой немецкой четверкой.