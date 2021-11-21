Российская четверка стала седьмой на этапе Кубка мира по бобслею в Австрии
Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Илья Малых и Павел Травкин заняли седьмое место в соревнованиях четверок на этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке.
Победил экипаж из Германии. Второе место разделили немцы и британская четверка.
Бобслей
Инсбрук (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
Четверка
1. Франческо Фридрих/Александр Шуллер/Торстен Маргис/Канди Бауэр (Германия) — 1:41.31 (50.54 + 50.57)
2. Брэдли Холл/Ник Глисон/Грегг Какетт/Тэйлор Лоуренс (Великобритания) — 1:41.57 (50.66 +50.91)
3. Йоханнес Лохнер/Кристофер Уэбер/Макимилиан Брукерт/Кристиан Расп (Германия) — 1:41.57 (50.62 + 50.95)
4. Беньямин Майер/Саша Степан/Маркус Заммер/Кристиан Хубер (Австрия) — 1:41.80 (50.50 + 51.10)
5. Оскар Киберманис/Матисс Микнис/Дэвис Спрингис/Кристс Линденблатс (Латвия) — 1:41.82 (50.84 + 50.98)
6. Джастин Криппс/Райан Соммер/Кэм Стоунс/Бенжамин Коаквелл (Канада) — 1:41.92 (50.95 + 50.97)
7. Ростислав Гайтюкевич/Павел Травкин/Илья Малых/Михаил Мордасов (Россия) — 1:41.93 (50.91 + 51.02)
10. Максим Андрианов/Алексей Пушкарев/Василий Кондратенко/Егор Грязнов (Россия) — 1:42.07 (50.87 + 51.20)
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