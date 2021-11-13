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Российская четверка победила на первом этапе Кубка Европы по бобслею

21:18
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Российская четверка заняла первое место на первом этапе Кубка Европы по бобслею. Алексей Стульнев, Владислав Жаровцев, Дмитрий Захряпин и Кирилл Антюх победили со временем 1 минута 42,57 секунды.

Серебро и бронзу завоевали экипажи из Швейцарии.

Также в субботу в женских соревнованиях бобов-двоек россиянки Алена Осипенко и Анна Парфенова заняли третье место.

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Иван Шитик все материалы автора
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