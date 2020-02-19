Российская бобслеистка пожаловалась на поведение немецких соперниц

Чемпионка Европы Надежда Сергеева рассказала «СЭ», что некоторые немецкие бобслеистки организовали ее травлю из-за допинговой истории, имевшей место три года назад. Сергеева была оправдана по делу об употреблении запрещенных препаратов, однако иностранные соперницы все равно отказываются пожимать Надежде руку.

— Некоторые девчонки даже не пытались со мной разговаривать, — сказала Сергеева. — У них сложилось свое мнение, и все. Хотя мы даже говорили с немецкими тренерами, и я им объясняла: «Представляете, раз я сейчас выступаю, и я русская, значит, я на двести процентов чиста. Если был бы малейший шанс меня отстранить, им бы воспользовались». Тренеры, кстати, это понимают. И говорят, что девчонки так себя ведут, просто чтобы о них поговорили побольше. (Наталья Марьянчик)