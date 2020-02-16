Россияне не смогли завоевать медали в двойках на чемпионате Европы

Российские спортсмены не смогли завоевать медали в двойках на чемпионате Европы по бобслею в латвийской Сигулде. Лучшие из россиян — Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордашов — показали только восьмой результат

Победу одержал дуэт из Латвии.

Бобслей

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Мужчины

Двойка

1. Оскар Киберманис/Матис Микнис (Латвия) — 1.39,18 (49,53 + 49,65)

2. Симон Фридли/Грегори Джонс (Швейцария) — 1.39,54 (49,66 + 49,88)

3. Джастин Криппс/Самуэль Гигер (Канада) — 1.39,59 (49,53 + 49,65)

4. Кристоф Хафер/Кристиан Хаммерс (Германия) — 1.39,70 (49,70 + 50,00)

5. Оскар Мелбардис/Интарс Дамбис (Латвия) — 1.39,75 (49,88 + 49,87)

6. Ромен Хайнрих/Дорьян Отвий (Франция) — 1.39,82 (49,90 + 49,92)

8. Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордашов (Россия) — 1.39,91 (50,01 + 49,90)

9. Алексей Стульнев/Илья Малых (Россия) — 1.39,96 (49,95 + 50,01)