Россия выбыла из числа претендентов на проведение ЧМ-2024

Федерация бобслея России отказалась от своих первоначальных намерений претендовать на проведение в 2024 году чемпионата мира по бобслею и скелетону.

— Прошлым летом мы сообщили о своих намерениях провести у себя в 2024 году чемпионат мира по бобслею и скелетону, — сказала президент федерации Елена Аникина в интервью ТАСС. — Выборы города, где пройдет этот турнир, пройдут в июне на конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона. Но когда начался новый виток допингового скандала вокруг московской лаборатории, который может обернуться для России запретом проводить крупные спортивные мероприятия, мы приняли решение повременить с подачей заявки на чемпионат мира-2024.

Но если нашим российским структурам удастся победить в CAS и будет вынесен не столь категоричный вердикт всем российским спортсменам и российскому спорту в целом, то мы обязательно будем претендовать на проведение у себя чемпионата мира в 2025 году, а значит, и этапов Кубков мира.