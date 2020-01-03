Немецкие экипажи заняли первые два места в состязаниях четверок на этапе Кубка мира в Винтерберге. Тройку замкнула Латвия.

Российский экипаж Алексея Стульнева стал шестым.

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Четверка

1. Франческо Фридрих/Канди Бауэр/Александер Шуллер/Торстен Маргис (Германия) — 1.50,53 (55,64 + 54,89)

2. Нико Вальтер/Пауль Кренц/Йосуа Блум/Эрик Франке (Германия) — 1.50,73 (55,50 + 55,23)

3. Оскар Киберманис/Матисс Микнис/Лаурис Кауфманис/Арвис Вилкасте (Латвия) — 1.50,93 (55,82 + 55,11)

4. Йоханнес Лохнер/Кристиан Расп/Флориан Бауэр/Кристофер Вебер (Германия) — 1.50,94 (55,66 + 55,28)

5. Джастин Криппс/Бенжамин Коакуэлл/Кэмерон Стоунс/Райан Соммер (Канада) — 1.51,10 (55,90 + 55,20)

6. Алексей Стульнев/Роман Кошелев/Илья Малых/Руслан Самитов (Россия) — 1.51,29 (55,96 +55,33)...

12. Ростислав Гайтюкевич/Андрей Казанцев/Василий Кондратенко/Алексей Зайцев (Россия)