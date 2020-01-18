Назарук и Беломестных стали вторыми в двойках на этапе Кубка Европы

Россиянки Полина Назарук и Юлия Беломестных стали вторыми в соревнованиях двоек на этапе Кубка Европы по бобслею в Сигулде (Латвия).

Победу одержали румынки Андреа Греку и Катарина Вик Назарук и Беломестных, ставшими вторыми, уступили победительницам 0,05 секунды.

Представительницы России Анастасия Макарова и Ольга Шишиморова показали четвертый результат. Юлиана Тимирзянова и Александра Тарасова заняли седьмое место.